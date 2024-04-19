Німецька компанія відкриває ще один завод БПЛА в Україні

Німецький виробник дронів Quantum Systems оголосив про відкриття нового заводу в Україні. Компанія, яка активно постачає безпілотники для українських Сил оборони з 2022 року, розширює свою присутність в країні.

Компанія розширюється

Урочисте відкриття виробництва відбулося під час візиту до Києва віцеканцлера Німеччини та міністра економіки Роберта Габека 18 квітня.

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Зазначено, що з травня 2022 року в Україні експлуатуються розвідувальні дрони Quantum Systems Vector. Завдяки ініціативі German Enablement, було поставлено 212 систем.

! Завод планує до кінця року поставити в Україну 500 дронів, а загальна продуктивність нового заводу досягне 1000 одиниць на рік, включаючи виробництво запчастин.

З травня 2022 року в Україні використовуються розвідувальні дрони Quantum Systems Vector. За програмою German Enablement Initiative наразі надано 212 систем. До кінця року очікується поставка 500 таких дронів. Нове виробництво дозволить збільшити виробничу потужність до 1000 дронів на рік, включаючи виробництво запасних частин,

– стверджують у компанії.

Цей завод стане другим об'єктом Quantum Systems в Україні, і передбачається, що до кінця року там працюватиме приблизно 100 співробітників.

Quantum Systems активно підтримує боротьбу за свободу та демократію своєю участю в Україні. Завдяки приватним інвестиціям компанії сприяє безпеці та стійкості країни,

– зазначає віцеканцлер та Федеральний міністр економічних справ та кліматичної дії Доктор Роберт Габек.

! Наразі Quantum Systems працює як компанія подвійного призначення з приблизно 250 працівниками на трьох місцях для цивільного та державного секторів. Виробничий комплекс в Україні є четвертим заводом серед семи місць розташування по всьому світу.