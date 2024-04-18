Що стягнули в дохід держави

Відтак, в дохід держави буде стягнуто корпоративні права на "Мотор банк", "Мотор Гарант", "Вінницький авіаційний завод" та інші підприємства. У тому числі: нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, розміщені на рахунках, зброя та інші активи.

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Цікаво! Адвокати В'ячеслава Богуслаєва подали апеляцію на це рішення суду.

Рішення також стосується гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка. Втім, щодо конфіскації окремих активів "третіх осіб" ВАКС відмовив. Тож, міністерство має намір подавати апеляцію.

Нагадаємо! 22 січня Мін'юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід держави активів Богуслаєва та Кононенка. Відомство просило стягнути: понад 30 одиниць нерухомого майна, корпоративні права більше ніж 10 юридичних осіб, їх частки в статутному капіталі ТОВ "Фірма "Жекон", а також грошові кошти на рахунках в АТ "ПУМБ" та АТ "Мотор-Банк". В тому числі майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки й чималу кількість вогнепальної зброї.

Що відомо про справу Богуслаєва