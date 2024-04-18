Що стягнули в дохід держави
Відтак, в дохід держави буде стягнуто корпоративні права на "Мотор банк", "Мотор Гарант", "Вінницький авіаційний завод" та інші підприємства. У тому числі: нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, розміщені на рахунках, зброя та інші активи.
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Рішення також стосується гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка. Втім, щодо конфіскації окремих активів "третіх осіб" ВАКС відмовив. Тож, міністерство має намір подавати апеляцію.
Що відомо про справу Богуслаєва
- СБУ затримала експрезидента компанії "Мотор Січ" та екснардепа В'ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. Його підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну
- В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у сприянні Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.
- Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили перебування під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.