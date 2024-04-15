Нові обмеження проти Росії

Сполучені Штати та Велика Британія одночасно ввели ембарго на деякі російські метали. Зараз йдеться про алюміній, мідь та нікель. Мета – зменшити доходи Росії та обмежити фінансові ресурси агресора, які він спрямовує на війну проти України.

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За попередніми підрахунками аналітиків у Лондоні, цим рішенням вдалося охопити експорт металів з Росії на близько 40 мільярдів доларів. Також це рішення блокує доступ росіянам до торгівлі на Лондонській біржі металів і товарній біржі у Чикаго – двох найбільших "металевих" біржах у світі.

Важливо! Санкції не охоплять ті метали, які вже на біржі, їх можна буде торгувати або вивести з обороту. Про це повідомляють, аби згодом не було жодних спекуляцій.

Метали – це основна експортна сировина Росії після енергоресурсів, хоча їхня вартість вже знизилася після початку вторгнення в Україну. У 2022 році вона становила 25 мільярдів доларів у 2023 році знизилася до 15 мільярдів завдяки зусиллям G7 і союзників,

– повідомили у британському уряді.

У Лондоні сподіваються, що нові санкції на метали стануть болючим ударом по росіянах та суттєво скоротять потік грошей, які агресор може скерувати на війну проти України.

Також зазначається, що основні російські виробники металів – Русал та Норнікель – досі не перебувають під прямими санкціями.