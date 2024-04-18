Что взыскали в доход государства

Поэтому, в доход государства будут взысканы корпоративные права на "Мотор банк", "Мотор Гарант", "Винницкий авиационный завод" и другие предприятия. В том числе: недвижимость, земельные участки, денежные средства, размещенные на счетах, оружие и другие активы.

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Интересно! Адвокаты Вячеслава Богуслаева подали апелляцию на это решение суда.

Решение также касается гендиректора российской компании "Борисфен" Петра Кононенко. Впрочем, по конфискации отдельных активов "третьих лиц" ВАКС отказал. Поэтому, министерство намерено подавать апелляцию.

Напомним! 22 января Минюст подал иск в ВАКС о взыскании в доход государства активов Богуслаева и Кононенко. Ведомство просило взыскать: более 30 единиц недвижимого имущества, корпоративные права более 10 юридических лиц, их доли в уставном капитале ООО "Фирма "Жекон", а также денежные средства на счетах в АО "ПУМБ" и АО "Мотор-Банк". В том числе имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы и большое количество огнестрельного оружия.

Что известно о деле Богуслаева