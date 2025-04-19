Чи заробляють українські айтівці за кордоном більше

Українські ІТ-фахівці, які виїхали за кордон, у середньому заробляють на 8% більше, ніж їхні колеги в Україні. Водночас лише 36% усіх айтівців оформлені в країні проживання.

Куди емігрували українські фахівці

Про це свідчать результати опитування від DOU, у якому взяли участь понад 2600 спеціалістів, інформує 24 Канал. Більшість респондентів нині проживають у Європі – 92%.

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Найбільше українських айтівців осіло в Польщі (39%), далі – Іспанія (10%), яка випередила Німеччину (5%).

Аналогічні показники – у Румунії, а в Португалії та Болгарії живе по 4% українських ІТ-спеціалістів. Ще по 3% обрали Чехію та Словаччину. За океан – до США та Канади – виїхали лише по 3% опитаних.

Більшість – розробники

За структурою спеціалізацій закордонні айтівці майже не відрізняються від українського ринку.

Найбільше серед них: розробників – 43%, з них 42% працюють у back-end, 22% – у front-end, а ще 20% – full stack. На другому місці – тестувальники (17%).

Третю позицію посідають project-менеджери (10%).

Також 11% займаються розробкою мобільних застосунків.

Водночас за кордон частіше виїжджають досвідчені спеціалісти: 60% опитаних мають рівень Senior або вище, тоді як в Україні таких 45%. Ще 27% – Middle, а частка Junior-фахівців становить лише 8%.

Цікаво, що серед айтівців за кордоном жінок трохи більше, ніж в Україні – 31% проти 28%. Натомість чоловіків за кордоном менше – 69% порівняно з 72% в Україні.

На кого працюють українські айтівці

Більшість спеціалістів за кордоном продовжують працювати в українському юридичному полі – як ФОПи, за гіг-контрактами або у штаті українських компаній. Водночас 36% уже офіційно працевлаштовані в країні проживання, ще 5% працюють неофіційно.

Найбільше офіційно оформлених айтівців – у США, далі йдуть Канада, Велика Британія, Польща та Німеччина. У країнах на кшталт Іспанії, Румунії, Болгарії чи Чехії більшість фахівців залишаються у правовому полі України.

Як заробляють фахівці

Зарплати за кордоном – суттєво вищі. В середньому українські айтівці в США заробляють 7500 доларів на місяць. У Європі середня зарплата складає 3500 доларів, в Україні – близько 2500 доларів.

Найвищі європейські показники – в Іспанії (5250 доларів), Хорватії (5225 доларів), Німеччині (4500 доларів) та Болгарії (4000 доларів).

Зауважте! Для спеціалістів із досвідом 3 – 5 років різниця в оплаті сягає 34%, для більш досвідчених – 11%.