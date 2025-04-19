Куда эмигрировали украинские специалисты

Об этом свидетельствуют результаты опроса от DOU, в котором приняли участие более 2600 специалистов, информирует 24 Канал. Большинство респондентов сейчас проживают в Европе – 92%.

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Больше всего украинских айтишников осело в Польше (39%), далее – Испания (10%), которая опередила Германию (5%).

Аналогичные показатели – в Румынии, а в Португалии и Болгарии живет по 4% украинских ИТ-специалистов. Еще по 3% выбрали Чехию и Словакию. За океан – в США и Канаду – выехали только по 3% опрошенных.

Большинство – разработчики

По структуре специализаций зарубежные айтишники почти не отличаются от украинского рынка.

Больше всего среди них: разработчиков – 43%, из них 42% работают в back-end, 22% – в front-end, а еще 20% – full stack. На втором месте – тестировщики (17%).

Третью позицию занимают project-менеджеры (10%).

Также 11% занимаются разработкой мобильных приложений.

В то же время за границу чаще выезжают опытные специалисты: 60% опрошенных имеют уровень Senior или выше, тогда как в Украине таких 45%. Еще 27% – Middle, а доля Junior-специалистов составляет лишь 8%.

Интересно, что среди айтишников за рубежом женщин немного больше, чем в Украине – 31% против 28%. Зато мужчин за рубежом меньше – 69% по сравнению с 72% в Украине.

На кого работают украинские айтишники

Большинство специалистов за рубежом продолжают работать в украинском юридическом поле – как ФОПы, по гиг-контрактам или в штате украинских компаний. В то же время 36% уже официально трудоустроены в стране проживания, еще 5% работают неофициально.

Больше всего официально оформленных айтишников – в США, далее следуют Канада, Великобритания, Польша и Германия. В странах вроде Испании, Румынии, Болгарии или Чехии большинство специалистов остаются в правовом поле Украины.

Как зарабатывают специалисты

Зарплаты за рубежом – существенно выше. В среднем украинские айтишники в США зарабатывают 7500 долларов в месяц. В Европе средняя зарплата составляет 3500 долларов, в Украине – около 2500 долларов.

Самые высокие европейские показатели – в Испании (5250 долларов), Хорватии (5225 долларов), Германии (4500 долларов) и Болгарии (4000 долларов).

Заметьте! Для специалистов с опытом 3 – 5 лет разница в оплате достигает 34%, для более опытных – 11%.