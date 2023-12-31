У Росії не працюють мільйони терміналів: який "подарунок" росіянам зробили українські хакери

Росіянам доведеться розбиратися з мільярдними збитками на Новий рік. Атака на Київстар коштуватиме окупантам дуже дорого.

Вдала операція українських хакерів

Російська економіка отримає мільярдні збитки на новорічні свята. Посприяли цьому українські хакери з It army of Ukraine.

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Як повідомили українські фахівці, їм вдалося успішно атакувати "Евотор" – найбільшого у Росії виробника онлайн-кас. Внаслідок цього з 30 грудня мільйони терміналів на території окупантів не працюють.

Багато російських продавців скаржаться, що до 90% їхнього обігу складали саме безготівкові операції. Відтак, збитки російської економіки внаслідок атаки українських хакерів будуть просто шаленими.

Це вже вдруге українським хакерам вдається "покласти" великий російський сервіс. Кілька тижнів тому вони відзвітували про успішну атаку серверів системи Бітрікс 24, якою послуговуються "Роснєфть" та інші великі російські компанії.