Замовлення зброї б'ють усі рекорди
Найбільші світові виробники зброї через війну Росії проти України неабияк наростили обсяги замовлення. Якщо наприкінці обсяги невиконаних замовлень у 15 найбільших оборонних концернів складали 777 мільярдів доларів, то в перші 6 місяців 2023 року показник виріс вже до 764 мільярдів.
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Відтак, загальний портфель замовлень зріс більш як на 10%. Найбільшу завантаженість зафіксували на таких підприємствах:
- Lockheed Martin (США);
- General Dynamics (США);
- Boeing (США);
- BAE systems (Велика Британія);
- Rheinmetall (Німеччина);
- Hanwha Aerospace (Південна Корея).
Шалений стрибок попиту спровокував інтерес інвесторів. Глобальний індекс MSCI для акцій цієї галузі за 12 місяців виріс на 25%. Європейський індекс Stoxx aerospace and defence взагалі стрибнув аж на 50%.
Таке зростання індексів є сигналом того, що інвестори переконані: уряди будуть ще довго збільшувати витрати на оборону. Тим паче, що партнери України суттєво скорочують свої запаси задля допомоги героїчним ЗСУ.