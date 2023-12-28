Замовлення зброї б'ють усі рекорди

Найбільші світові виробники зброї через війну Росії проти України неабияк наростили обсяги замовлення. Якщо наприкінці обсяги невиконаних замовлень у 15 найбільших оборонних концернів складали 777 мільярдів доларів, то в перші 6 місяців 2023 року показник виріс вже до 764 мільярдів.

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Відтак, загальний портфель замовлень зріс більш як на 10%. Найбільшу завантаженість зафіксували на таких підприємствах:

Lockheed Martin (США);

General Dynamics (США);

Boeing (США);

BAE systems (Велика Британія);

Rheinmetall (Німеччина);

Hanwha Aerospace (Південна Корея).

Шалений стрибок попиту спровокував інтерес інвесторів. Глобальний індекс MSCI для акцій цієї галузі за 12 місяців виріс на 25%. Європейський індекс Stoxx aerospace and defence взагалі стрибнув аж на 50%.

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Таке зростання індексів є сигналом того, що інвестори переконані: уряди будуть ще довго збільшувати витрати на оборону. Тим паче, що партнери України суттєво скорочують свої запаси задля допомоги героїчним ЗСУ.