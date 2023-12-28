Заказы оружия бьют все рекорды

Крупнейшие мировые производители оружия из-за войны России против Украины изрядно нарастили объемы заказа. Если в конце объемы невыполненных заказов у 15 самых крупных оборонных концернов составляли 777 миллиардов долларов, то в первые 6 месяцев 2023 года показатель вырос уже до 764 миллиардов.

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Следовательно, общий портфель заказов вырос более чем на 10%. Наибольшую загруженность зафиксировали на следующих предприятиях:

Lockheed Martin (США);

General Dynamics (США);

Boeing (США);

BAE systems (Великобритания);

Rheinmetall (Германия);

Hanwha Aerospace (Южная Корея).

Безумный скачок спроса спровоцировал интерес инвесторов. Глобальный индекс MSCI для акций этой отрасли за 12 месяцев вырос на 25%. Европейский индекс Stoxx aerospace and defence вообще прыгнул на 50%.

Интересно! Стокгольмский международный институт исследований проблем мира подсчитал, что в 2022 году мировые военные расходы достигли рекордных 2240 миллиардов долларов.

Такой рост индексов — сигнал того, что инвесторы убеждены: правительства будут еще долго увеличивать расходы на оборону. Тем более что партнеры Украины существенно сокращают свои запасы для помощи героическим ВСУ.