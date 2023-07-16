Прибутки IT-компаній за 2022 рік: перша п'ятірка лідерів
Джерело:DOU
Аналітичний центр BRDO провів дослідження українського IT-ринку. Основою для цього експерти використали дані від компаній, які опублікувала Державна служба статистики.
Які IT-компанії отримали найбільші прибутки за 2022 рік
Перш за все вказують, що найбільші прибутки зафіксували продуктові компанії. Ба більше, найчастіше, вони працюють на перетині двох секторів.
Цікаво 5 оригінальних ідей для створення власної справи
Перша п'ятірка лідерів виглядає так:
- "Фінтех бенд";
- "Український процесінговий центр";
- "Віза Україна"
- "Уапром";
- "Епам Системз".
Якщо йдеться про топові прибутки на ринку в абсолютному вимірі, то найкращі результати зафіксували потужні сервісні компанії: "ЕПАМ системз", "Глобаллоджик Україна", а також продуктова компанія "Фінтех бенд", яка функціонує у секторі банкінгу.
За результатами дослідження, найбільш поширена модель найму на роботу – співпраця з фізичними особами-підприємцями. Водночас певна частка компаній обирає офіційну процедуру найму співробітників на роботу.