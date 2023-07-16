Прибутки IT-компаній за 2022 рік: перша п'ятірка лідерів

Аналітичний центр BRDO провів дослідження українського IT-ринку. Основою для цього експерти використали дані від компаній, які опублікувала Державна служба статистики.

Які IT-компанії отримали найбільші прибутки за 2022 рік

Перш за все вказують, що найбільші прибутки зафіксували продуктові компанії. Ба більше, найчастіше, вони працюють на перетині двох секторів.

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Перша п'ятірка лідерів виглядає так:

"Фінтех бенд";

"Український процесінговий центр";

"Віза Україна"

"Уапром";

"Епам Системз".

Прибутки IT-компаній за 2022 рік / Інфографіка BRDO, YouControl

Ринок праці в Україні поступово відновлюється . Наразі найбільше роботодавці шукають фахівців робочих спеціальностей, а також ті, хто пов'язані зі сферою будівництва. Крім того, є галузі, які майже на повну відновили процес найму нових працівників.

Якщо йдеться про топові прибутки на ринку в абсолютному вимірі, то найкращі результати зафіксували потужні сервісні компанії: "ЕПАМ системз", "Глобаллоджик Україна", а також продуктова компанія "Фінтех бенд", яка функціонує у секторі банкінгу.

За результатами дослідження, найбільш поширена модель найму на роботу – співпраця з фізичними особами-підприємцями. Водночас певна частка компаній обирає офіційну процедуру найму співробітників на роботу.