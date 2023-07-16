Какие IT-компании получили самые большие прибыли за 2022 год

Прежде всего указывают, что самые большие прибыли зафиксировали продуктовые компании. Более того, чаще всего, они работают на пересечении двух секторов.

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Первая пятерка лидеров выглядит так:

"Финтех бэнд";

"Украинский процессинговый центр";

"Виза Украина"

"Уапром";

"Эпам Системз".

Доходы IT-компаний за 2022 год / Инфографика BRDO, YouControl

Актуально! Рынок работы в Украине постепенно восстанавливается. Больше всего работодатели ищут специалистов рабочих специальностей, а также те, кто связан со сферой строительства. Кроме того, есть отрасли, которые почти полностью восстановили процесс найма новых работников.

Если речь идет о топовых доходах на рынке в абсолютном измерении, то лучшие результаты зафиксировали мощные сервисные компании: "ЭПАМ системз", "Глобаллоджик Украина", а также функционирующая в секторе банкинга продуктовая компания "Финтех бэнд".

По результатам исследования наиболее распространенная модель найма на работу – сотрудничество с физическими лицами-предпринимателями. В то же время, определенная доля компаний выбирает официальную процедуру найма сотрудников на работу.