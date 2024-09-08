Мільйон доларів в оборонні стартапи: пройшла перша Акселераційна програма – кому дадуть гроші

Українські стартапи, які займають оборонними технологіями, мають унікальну можливість отримати фінансування. Це стало можливим завдяки зусиллям MITS та American University Kyiv.

Шанс для українських стартапів

MITS ("Міць") – це акселератор, який запустили провідні українські та американські компанії з галузі передових оборонних технологій. Він пропонує програму підтримки стартапів у сфері оборони.

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До наглядової ради акселератора входять колишні чиновники НАТО та спеціалісти з Lockheed Martin, це компанія, яка виготовляє HIMARS. MITS Acceleration Program має на меті розвинути українську оборонну екосистему, надаючи попередньо відібраним стартапам під час унікальної бізнес-програми всі інструменти для виходу на світовий рівень defence tech продуктів, а також можливість здобути нові компетенції та стати лідерами на ринку.

Результати першої програми

До програми першого батчу Наглядова рада MITS відібрала команди, які сфокусовані на таких продуктах:

система захищеного зв’язку для дронів – радіокомунікаційна система для FPV для асинхронної передачі зашифрованих телеметричних даних і закодованого аналогового відео;

– радіокомунікаційна система для FPV для асинхронної передачі зашифрованих телеметричних даних і закодованого аналогового відео; заміна китайських моторів для БПЛА – виробництво повного циклу двигунів для дронів в Україні, без зовнішніх залежностей; виготовлення зі 100% місцевих компонентів та сировини, що дозволяє уникнути залежності від китайських постачань;

– виробництво повного циклу двигунів для дронів в Україні, без зовнішніх залежностей; виготовлення зі 100% місцевих компонентів та сировини, що дозволяє уникнути залежності від китайських постачань; носимий детектор та "глушилка" дронів на основі штучного інтелекту – індивідуальний захист для кожного користувача, великий радіус дії, може розпізнавати кілька типів дронів;

– індивідуальний захист для кожного користувача, великий радіус дії, може розпізнавати кілька типів дронів; тепловізійні камери – найкращий у своєму класі неохолоджуваний мікроболометричний детектор від провідного європейського виробника, доповнений спеціальною електронікою та оптикою, розробленою і виготовленою в Україні та ЄС. Кожен модуль проходить ретельне калібрування для забезпечення високої продуктивності;

– найкращий у своєму класі неохолоджуваний мікроболометричний детектор від провідного європейського виробника, доповнений спеціальною електронікою та оптикою, розробленою і виготовленою в Україні та ЄС. Кожен модуль проходить ретельне калібрування для забезпечення високої продуктивності; система візуального позиціонування – цю систему можна використовувати на різних платформах, які працюють в умовах відсутності, глушіння або пошкодження сигналу GPS (підробка GPS).

Стартапи акселераційної програми MITS надають рішення, які постійно адаптуються до потреб користувачів. Це робить команди унікальними на світовому ринку оборонних технологій, гарантуючи, що їхні продукти однаково ефективні як на полі бою, так і під час випробувань,

– зазначив Девід Бонфілі, член Наглядової ради MITS та співзасновник ACME General Corp.

Якою була програма

15 тижнів стартапи навчались у колишніх високопосадовців Міністерства оборони оборони США та НАТО, керівників українських та міжнародних оборонних підприємств, міжнародних експертів в інвестиційному секторі, провідних юридичних українських та міжнародних компаній, найбільших виробників військової техніки та озброєння в Україні, українських та канадських військових.

MITS Acceleration Program ― це не лише інструмент для нинішньої боротьби України, а й фундамент для майбутньої безпеки НАТО та його союзників. Технології, стратегії, нове мислення, що формують та втілюють ці стартапи, дозволять нам не лише протистояти сучасним загрозам, але й бути на крок попереду,

– додала Монік Браун, член Наглядової ради MITS, керівниця відділу стратегії та розвитку бізнесу в Actus Advanced Systems.

Після завершення програми команди отримують інвестиції у розмірі 200 тисяч доларів:

100 тисяч прямої інвестиції в компанію;

100 тисяч унікальної експертизи, яку надає акселератор.

Загалом в українські стартапи планують інвестувати мільйон доларів.

Створивши перший в Україні акселератор за зразком Y-Combinator, ми довели, що Україна не просто наздоганяє, а стає лідером у розробці інноваційних оборонних технологій. Україна готова до інвестицій і світ побачить, що ми – не лише нова Кремнієва долина для безпілотників, а й потужний центр науково-дослідних розробок для всієї демократичної спільноти,

– переконаний Пері Бойл, співзасновник MITS.

Як отримати свій шанс

Одразу після завершення першої програми MITS оголосив open call на другий батч MITS Acceleration Program з American University Kyiv. Подати заявку та дізнатись більше про програму можна на сайті MITS до 6 жовтня 2024 року.