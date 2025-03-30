Українці підприємці рекордно низько оцінили економічну політику уряду

Лише 3% українських підприємців позитивно оцінюють економічну політику уряду. Тоді як більшість займає нейтральну позицію.

Історичний мінімум

Це дані дослідження Інституту економічних досліджень (ІЕД), озвучені під час заходу "Діловий клімат в Україні у вразливі часи", організованого ІЕД та Офісом Liaison у Брюсселі, інформує 24 Канал.

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За словами старшого наукового співробітника ІЕД Євгена Ангела, рівень позитивних оцінок економічної політики уряду у лютому 2025 року сягнув історичного мінімуму – лише 3% підприємств схвалюють дії уряду. Водночас понад 20% бізнесів негативно оцінюють його діяльність, а переважна більшість (66%) дотримується нейтральної позиції.

Зауважте. Як показало дослідження, ще на початку повномасштабного вторгнення нейтральну позицію займало 40% підприємців, але за 3 роки війни цей показник зріс до 66%. Натомість негативні оцінки були особливо високими у 2024 році, коли частка незадоволених підприємців сягнула 30%, а зараз залишається вище 20%.

Різні бізнеси – різні проблеми

Різні групи бізнесу стикаються зі спільними проблемами, але їхні пріоритети різняться. Наприклад, серед тих, хто позитивно оцінює економічну політику уряду, головною перешкодою є небезпека ведення діяльності (69%). Підприємства з нейтральними оцінками найчастіше зазначають нестачу персоналу (68%). Ті ж, хто негативно оцінює уряд, насамперед скаржаться на зростання цін (59%).

"Цей набір проблем є спільним для всіх, але їхня пріоритетність відрізняється залежно від ставлення до уряду", – підкреслив Ангел.

Які основні проблеми

Дослідження також демонструє, що хоча проблеми корупції та тиску з боку контролюючих і правоохоронних органів традиційно не є основними перешкодами для бізнесу, підприємства з негативною оцінкою уряду частіше відзначають ці фактори, а також брак обігових коштів і логістичні проблеми.

Більше того, ці компанії частіше стикалися зі скороченням виробництва (37,8%) та падінням продажів (40,8%), а їхні прогнози щодо подальшого розвитку були менш оптимістичними, ніж у бізнесів із нейтральною чи позитивною оцінкою уряду.