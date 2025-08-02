Наразі вони відомі, успішні та впізнавані. Та шлях до слави не завжди починається з червоної доріжки. Деякі українські артисти до популярності мали звичайні, а іноді й зовсім неочікувані професії.

Ким працювали зірки до популярності?

Журналісти, медики, бухгалтери, тренери – абсолютно різні сфери зайнятості. 24 Канал зібрав інформацію про топ-зірок України та їх зайнятість до того, як вони стали успішними.

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Даша Астаф'єва – продавчиня секонд-хенду

Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар’єру зовсім не на подіумі. У рідному Покрові Даша Астаф’єва працювала продавчинею в магазині секонд-хенду. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.

Артем Пивоваров – асистент анестезіолога

До того як підкорити музичні чарти, Артем Пивоваров навчався у медичному коледжі та навіть працював асистентом анестезіолога. Медична практика тривала 2 роки, тоді він допомагав під час операцій. Але згодом обрав зовсім інший шлях – сцену та музику.

MONATIK – танцівник і продавець одягу

Монатік став улюбленцем української публіки завдяки музиці та танцям, але на початку кар’єри заробляв, як міг. Артист працював і танцівником у шоу-балеті, і продавцем одягу. У своїх інтервʼю він розповідав, як продавав жіночу білизну, аби зібрати гроші на мрію.

Оля Цибульська — журналістка

Сьогодні її знають як артистку, телеведучу та авторку пісень. Але Оля Цибульська починала як журналістка на радіо, де готувала матеріали і вела ефіри. Потім було телебачення, а згодом – сцена.

Потап – бухгалтер

Продюсер, репер і шоумен мав доволі звичайну спеціальність – бухгалтер. Потап навіть отримав вищу освіту в цій сфері. І хоч у підсумку він обрав музику, досвід з фінансами точно знадобився в продюсерській справі.

Надя Дорофєєва – стилістка й офіціантка

До того як стати частиною гурту "Время и Стекло", Надя Дорофєєва пробувала себе в різних професіях. Вона була стилісткою, працювала в салоні краси, а також підробляла офіціанткою. Та пристрасть до сцени взяла гору.

Джамала – вчителька вокалу

Переможниця "Євробачення-2016" ще до великої сцени ділилася своїм талантом з іншими. Джамала працювала викладачкою вокалу, і навіть не планувала гучної кар’єри. Вона мріяла про камерні концерти в театрі, та доля вирішила інакше.

Олександр Пономарьов – механік

Український артирст, який збудував феноменальну карʼєру, має технічну спеціальність. У юності Олександр Пономарьов навчався на механіка і працював на заводі. Музика з'явилася в його житті трохи пізніше, але стала пріоритетом.

Юлія Саніна (The Hardkiss) – науковиця

Фронтвумен гурту The Hardkiss мала серйозні академічні плани. Юлія Саніна закінчила факультет філології та навіть працювала у науковій сфері. Та любов до сцени перемогла, і тепер вона одна з найяскравіших зірок українського року.

Анна Добриднєва – колекторка

Співачка і колишня учасниця гурту "Пара Нормальних" зізнається, що колись працювала в колекторській компанії. Робота була важкою й емоційно виснажливою, але саме вона допомогла сформувати характер.