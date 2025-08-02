Ким працювали зірки до популярності?
Журналісти, медики, бухгалтери, тренери – абсолютно різні сфери зайнятості. 24 Канал зібрав інформацію про топ-зірок України та їх зайнятість до того, як вони стали успішними.
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Даша Астаф'єва – продавчиня секонд-хенду
Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар’єру зовсім не на подіумі. У рідному Покрові Даша Астаф’єва працювала продавчинею в магазині секонд-хенду. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.
Артем Пивоваров – асистент анестезіолога
До того як підкорити музичні чарти, Артем Пивоваров навчався у медичному коледжі та навіть працював асистентом анестезіолога. Медична практика тривала 2 роки, тоді він допомагав під час операцій. Але згодом обрав зовсім інший шлях – сцену та музику.
MONATIK – танцівник і продавець одягу
Монатік став улюбленцем української публіки завдяки музиці та танцям, але на початку кар’єри заробляв, як міг. Артист працював і танцівником у шоу-балеті, і продавцем одягу. У своїх інтервʼю він розповідав, як продавав жіночу білизну, аби зібрати гроші на мрію.
Оля Цибульська — журналістка
Сьогодні її знають як артистку, телеведучу та авторку пісень. Але Оля Цибульська починала як журналістка на радіо, де готувала матеріали і вела ефіри. Потім було телебачення, а згодом – сцена.
Потап – бухгалтер
Продюсер, репер і шоумен мав доволі звичайну спеціальність – бухгалтер. Потап навіть отримав вищу освіту в цій сфері. І хоч у підсумку він обрав музику, досвід з фінансами точно знадобився в продюсерській справі.
Надя Дорофєєва – стилістка й офіціантка
До того як стати частиною гурту "Время и Стекло", Надя Дорофєєва пробувала себе в різних професіях. Вона була стилісткою, працювала в салоні краси, а також підробляла офіціанткою. Та пристрасть до сцени взяла гору.
Джамала – вчителька вокалу
Переможниця "Євробачення-2016" ще до великої сцени ділилася своїм талантом з іншими. Джамала працювала викладачкою вокалу, і навіть не планувала гучної кар’єри. Вона мріяла про камерні концерти в театрі, та доля вирішила інакше.
Олександр Пономарьов – механік
Український артирст, який збудував феноменальну карʼєру, має технічну спеціальність. У юності Олександр Пономарьов навчався на механіка і працював на заводі. Музика з'явилася в його житті трохи пізніше, але стала пріоритетом.
Юлія Саніна (The Hardkiss) – науковиця
Фронтвумен гурту The Hardkiss мала серйозні академічні плани. Юлія Саніна закінчила факультет філології та навіть працювала у науковій сфері. Та любов до сцени перемогла, і тепер вона одна з найяскравіших зірок українського року.
Анна Добриднєва – колекторка
Співачка і колишня учасниця гурту "Пара Нормальних" зізнається, що колись працювала в колекторській компанії. Робота була важкою й емоційно виснажливою, але саме вона допомогла сформувати характер.