Користуються владою, щоб тиснути на бізнес: в Україні буде реєстр недобросовісних чиновників

Український бізнес хоче боротися з чиновниками, які зловживають своєю посадою. Підприємці сподіваються, що в такий спосіб зможуть унеможливити спроби тиску з вимогою хабарів.

Боротьба з тиском на бізнес

Громадська організація "Маніфест 42" запустила реєстр, в який буде вносити осіб, які зловживали владою з метою тиску на бізнес. Подати свого "кандидата" у реєстр зможе кожен охочий.

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Як повідомив голова Організації роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський, який і очолює "Маніфест 42", перед тим, як вносити особу у реєстр, усі документи та інші факти будуть ретельно перевірятися.

До речі! "Маніфест 42" – це громадський рух, який представники бізнесу створили для захисту від тиску та свавілля силовиків, чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.

Зокрема, верифікація інформації буде передбачати кілька етапів:

перевірка документів, які вказують на зловживання;

публічні розслідування у ЗМІ;

погодження Наглядовою Радою організації.

На думку Соколовського та його партнерів, деякі чиновники та силовики вчиняють свавільний тиск на бізнес, що в умовах війни є прямою загрозою для національної безпеки України.

Ми в жодному разі не беремося підміняти судові та дисциплінарні інстанції. Йдеться про інститут репутації. Разом із законодавчими змінами та іншими ініціативами "Маніфесту 42" реєстр спрямований на подолання проблеми безкарності осіб, які грубо зловживають владою,

– наголосив Соколовський.

Співзасновник організації також розповів, що після включення особи у реєстр активісти розпочинатимуть процес притягнення до відповідальності. Для цього будуть використовувати ЗМІ, адвокатів, а також дисциплінарні комісії при правоохоронних органах.