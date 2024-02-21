Незламні і тут: майже весь український бізнес відновив роботу – скільки відсотків залишилося
Джерело:UNDP
Навіть попри тривалу війну українські підприємці не опускають руки та тримають економіку на плаву. Ба навіть більше – більшість відновили роботу, яку призупинили через війну.
Український бізнес повертає робочий ритм
Внаслідок повномасштабного вторгнення 64% мікро, малих та середніх підприємств призупинили або закрили свої бізнеси. На щастя, економіка почала оговтуватися, і більшість з них вже відновили свою діяльність.
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Як показало дослідження програми розвитку ООН, станом на жовтень 2023 року лише 9,6% з тих підприємців, які зупинили свою діяльність, можуть втратити свій бізнес. Ще у червні 2022 року цей показник був на рівні 46,8%, тож українським підприємцям вдалося зробити просто неймовірний ривок.Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
Також дослідження показало, що саме мікро, малі та середні бізнеси є основою української економіки. Вони займають частку 99,98% суб'єктів господарювання, генерують 74% робочих місць та створюють 64% доданої вартості.
Попри війну, що триває, підприємства успішно адаптувалися до ситуації та зберегли фінансову стабільність. Більшість компаній звітують про пов’язані з війною фінансові втрати у розмірі до 100 тисяч доларів США,
– йдеться у дослідженні.
Найбільше постраждали такі сектори економіки, як будівництво та сільське господарство. Найменшого негативного впливу зазнали телекомунікації, маркетинг, консалтинг і дизайнерські послуги.
Близько чверть компаній скористалися міжнародними програмами підтримки, тому в ООН закликають розширювати можливості для українських підприємців.