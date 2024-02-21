Український бізнес повертає робочий ритм

Внаслідок повномасштабного вторгнення 64% мікро, малих та середніх підприємств призупинили або закрили свої бізнеси. На щастя, економіка почала оговтуватися, і більшість з них вже відновили свою діяльність.

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Як показало дослідження програми розвитку ООН, станом на жовтень 2023 року лише 9,6% з тих підприємців, які зупинили свою діяльність, можуть втратити свій бізнес. Ще у червні 2022 року цей показник був на рівні 46,8%, тож українським підприємцям вдалося зробити просто неймовірний ривок.

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Також дослідження показало, що саме мікро, малі та середні бізнеси є основою української економіки. Вони займають частку 99,98% суб'єктів господарювання, генерують 74% робочих місць та створюють 64% доданої вартості.

Попри війну, що триває, підприємства успішно адаптувалися до ситуації та зберегли фінансову стабільність. Більшість компаній звітують про пов’язані з війною фінансові втрати у розмірі до 100 тисяч доларів США,

– йдеться у дослідженні.

Найбільше постраждали такі сектори економіки, як будівництво та сільське господарство. Найменшого негативного впливу зазнали телекомунікації, маркетинг, консалтинг і дизайнерські послуги.

Близько чверть компаній скористалися міжнародними програмами підтримки, тому в ООН закликають розширювати можливості для українських підприємців.