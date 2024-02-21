Украинский бизнес возвращает рабочий ритм
Вследствие полномасштабного вторжения 64% микро, малых и средних предприятий приостановили или закрыли свои бизнесы. К счастью, экономика начала оправляться, и большинство из них уже возобновили свою деятельность.
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Как показало исследование программы развития ООН, по состоянию на октябрь 2023 года только 9,6% из тех предпринимателей, которые остановили свою деятельность, могут потерять свой бизнес. Еще в июне 2022 года этот показатель был на уровне 46,8%, поэтому украинским предпринимателям удалось сделать просто невероятный рывок.
Также исследование показало, что именно микро, малые и средние бизнесы являются основой украинской экономики. Они занимают долю 99,98% субъектов хозяйствования, генерируют 74% рабочих мест и создают 64% добавленной стоимости.
Несмотря на войну, что продолжается, предприятия успешно адаптировались к ситуации и сохранили финансовую стабильность. Большинство компаний отчитываются о связанных с войной финансовых потерях в размере до 100 тысяч долларов США,
– говорится в исследовании.
Больше всего пострадали такие сектора экономики, как строительство и сельское хозяйство. Наименьшему негативному влиянию подверглись телекоммуникации, маркетинг, консалтинг и дизайнерские услуги.
Около четверти компаний воспользовались международными программами поддержки, поэтому в ООН призывают расширять возможности для украинских предпринимателей.