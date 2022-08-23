Український блокчейн-стартап залучив 2,6 мільйона доларів інвестицій

Український стартап Everlend залучив 2,6 мільйона доларів інвестицій у межах стратегічного раунду фінансування. Компанія займається розробкою децентралізованого протоколу метакредитування з вбудованим валютним ринком і агрегатором позик.

Новим інвестиціям передував успішний seed-раунд у жовтні минулого року. Розробники зазначають, що залучені гроші підуть на удосконалення продукту й розширення стартапу, а частину коштів виділять на Фонд безпеки – страховий пул, який використовуватиметься для компенсацій клієнтам у випадку сильних падінь валют на ринках, хакерських атак тощо.

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Чим займається стартап

Everlend є агрегатором кредитування, запущений у 2021 році. Проєкт розроблений на блокчейні Solana компанією AtticLab та стейкінговим провайдером Everstake. Серед засновників обох компаній – українці Сергій Васильчук та Сергій Ропчан. Співзасновником безпосередньо блокчейн-стартапу також є Віт Пархоменко з AtticLab.

Як пише видання Medium, Everlend був запущений в основній мережі на початку травня цього року, і наразі підтримує 10 активів та 3 грошових ринки. Засновники стверджують, що стартап пропонує найвищий дохід за депозитами та найнижчу відсоткову ставку за кредитами завдяки механізму ребалансування та рефінансування.

Наші плани поступово перетворити Everlend у DAO (децентралізовану автономну організацію – ред. 24 канал), не змінилися. Спільно з декількома членами спільноти наша команда наразі вивчає різні варіанти використання і типи утиліт для NFT,

– розповідають розробники.

До слова, до нового раунду фінансування українського стартапу у 2,6 мільйона доларів долучились GSR, Serum Foundation, Everstake Capital, Portico VC та декілька ангельських інвесторів.