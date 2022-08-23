Новым инвестициям предшествовал успешный seed-раунд в октябре прошлого года. Разработчики отмечают, что привлеченные деньги пойдут на усовершенствование продукта и расширение стартапа, а часть средств будет выделена на Фонд безопасности – страховой пул, который будет использоваться для компенсаций клиентам в случае сильных падений валют на рынках, хакерских атак и тому подобного.

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Чем занимается стартап

Everlend является агрегатором кредитования, запущенным в 2021 году. Проект разработан на блокчейне Solana компанией AtticLab и стэйкинговым провайдером Everstake. Среди учредителей обеих компаний – украинцы Сергей Васильчук и Сергей Ропчан. Соучредителем непосредственно блокчейн-стартапа также является Вит Пархоменко из AtticLab.

Как пишет издание Medium, Everlend был запущен в основной сети в начале мая этого года, и сейчас поддерживает 10 активов и 3 денежных рынка. Учредители утверждают, что стартап предлагает самый высокий доход по депозитам и низкую процентную ставку по кредитам благодаря механизму ребалансирования и рефинансирования.

Наши планы постепенно превратить Everlend в DAO (децентрализованную автономную организацию – ред. 24 канал) не изменились. Совместно с несколькими членами сообщества наша команда изучает разные варианты использования и типы утилит для NFT,

– рассказывают разработчики.

К слову, к новому раунду финансирования украинского стартапа в 2,6 миллиона долларов присоединились GSR, Serum Foundation, Everstake Capital, Portico VC и несколько ангельских инвесторов.

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