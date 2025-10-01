У серпні 2025 року Україна експортувала IT-послуг на 540 мільйонів доларів, що на 2,7% менше, ніж у липні (555 мільйонів). Втім, у порівнянні з серпнем 2024-го, цей показник покращився.

Який обсяг IT-експорту України?

Зростання із минулим роком – 33 мільйони доларів, коли експорт становив лише 507 мільйонів. Про це повідомляє DOU.ua, передає 24 Канал.

Згідно з офіційними даними НБУ, за підсумками 8-ми місяців 2025 року загальний обсяг IT-експорту досяг 4,305 мільярда доларів, що перевищує минулорічний результат за аналогічний період (4,259 мільрядів доларів). Тож, попри коливання всередині року, галузь демонструє стійке зростання в довгостроковій динаміці.

Якою була динаміка помісячно?

Найменшим обсягом цьогоріч став січень – лише 489 мільйонів доларів, що стало першим зниженням нижче 500 мільйонів з початку 2024 року. Після цього експорт відновився:

Лютий – 535 мільйонів доларів

Березень – 545 мільйонів доларів

Квітень – 569 мільйонів доларів

Травень – 545 мільйонів доларів

Червень – 526 мільйонів доларів

Липень – 555 мільйонів доларів

Серпень – 540 мільйонів доларів

Для порівняння, у попередні роки серпневі обсяги були вищими:

2023 – 566 мільйонів доларів

2022 – 621 мільйон доларів

2021 – 594 мільйони доларів

Однак у контексті воєнного часу та релокації компаній, навіть поточні цифри виглядають відносно стабільними,

– відзначили експерти.

Що відбувається на ринку IT-послуг?