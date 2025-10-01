Укр Рус
ІТ-експорт України впав у серпні: найнижчий показник за останні місяці
1 жовтня, 17:00
ІТ-експорт України впав у серпні: найнижчий показник за останні місяці

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У серпні 2025 року експорт IT-послуг України склав 540 мільйонів доларів, що на 2,7% менше, ніж у липні, але на 33 мільйони більше, ніж у серпні 2024 року.
  • За підсумками 8 місяців 2025 року, загальний обсяг IT-експорту досяг 4,305 мільярда доларів, перевищуючи минулорічний показник за аналогічний період.

У серпні 2025 року Україна експортувала IT-послуг на 540 мільйонів доларів, що на 2,7% менше, ніж у липні (555 мільйонів). Втім, у порівнянні з серпнем 2024-го, цей показник покращився.

Який обсяг IT-експорту України?

Зростання із минулим роком – 33 мільйони доларів, коли експорт становив лише 507 мільйонів. Про це повідомляє DOU.ua, передає 24 Канал.

Згідно з офіційними даними НБУ, за підсумками 8-ми місяців 2025 року загальний обсяг IT-експорту досяг 4,305 мільярда доларів, що перевищує минулорічний результат за аналогічний період (4,259 мільрядів доларів). Тож, попри коливання всередині року, галузь демонструє стійке зростання в довгостроковій динаміці.

Якою була динаміка помісячно?

Найменшим обсягом цьогоріч став січень – лише 489 мільйонів доларів, що стало першим зниженням нижче 500 мільйонів з початку 2024 року. Після цього експорт відновився:

  • Лютий – 535 мільйонів доларів
  • Березень – 545 мільйонів доларів
  • Квітень – 569 мільйонів доларів
  • Травень – 545 мільйонів доларів
  • Червень – 526 мільйонів доларів
  • Липень – 555 мільйонів доларів
  • Серпень – 540 мільйонів доларів

Для порівняння, у попередні роки серпневі обсяги були вищими:

  • 2023 – 566 мільйонів доларів
  • 2022 – 621 мільйон доларів
  • 2021 – 594 мільйони доларів

Однак у контексті воєнного часу та релокації компаній, навіть поточні цифри виглядають відносно стабільними, 
– відзначили експерти.

Що відбувається на ринку IT-послуг?

  • Польський IT-консорціум Euvic Group придбав 51% акцій української компанії Diya, яка спеціалізується на впровадженні та підтримці IT-інфраструктур.

  • У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник з початку повномасштабної війни.

  • Також в українському ІТ зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у кількох напрямках, тоді як зарплати початківців знижуються. Наразі найвищі зарплати у Tech Leadership (7000 доларів) і топ-менеджерів (4650 доларів), а найменші – в офісних працівників (900 доларів).