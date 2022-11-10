Українська Mate academy відкриває представництво у Польщі: які плани у стартапу

Український EdTech-стартап Mate academy масштабує свою географічну присутність та відкриває офіс у Польщі. Стратегічно команда має намір стати одним з лідерів освітніх розробок на польському ринку.

Mate academy займається розробкою технологічної платформи, яка допомагає студентам навчитись програмуванню. Так, стартап налічує уже понад 2 тисячі кейсів успішних працевлаштувань по всьому світу.

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Mate academy виходить на ринок Польщі

Як і в Україні, в основі бізнес-моделі стартапу на польському ринку використовуватиметься угода про розподіл доходу з клієнтом – так звана Income Share Agreement. На початку для студентів буде доступний напрямок Frontend та вивчення таких мов програмування, як:

HTML/CSS;

Javascript;

React/Redux;

Algorithms.

При цьому, навчання на платформі буде доступне як польською, так і англійською мовами. За розвиток української розробки у Польщі відповідатиме Міхал Туцкі, колишній операційний менеджер Bolt Poland.

До слова, у планах стартапу – збільшити польську команду до 20 співробітників вже до кінця 2022 року, включно з локальними інженерами, менторами, кар'єрними консультантами, рекрутерами, координаторами та менеджерами підтримки.

Амбітна мета Mate academy – навчити програмуванню 1 мільйон людей по всьому світу та допомогти їм отримати їхню першу роботу в IT. Зауважимо, що команда вже працює зі студентами з Азії, Великої Британії та країн Європи у межах навчання комбінованих міжнародних груп.

Реалізувати потенціал польського ринку – наступний крок. Стратегічно ми націлені увійти до лідерів серед локальних EdTech-гравців. До кінця 2023 року плануємо навчити та працевлаштувати 1 тисячу поляків,

– поділився СЕО та співзасновник Mate academy Роман Апостол.

Додамо, що у листопаді 2021 року стартап залучив 1,9 мільйона доларів інвестицій. Раунд, зокрема, підтримали такі відомі венчурні фонди, як Horizon Capital, TA Ventures та Flyer One Ventures.