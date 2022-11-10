Mate academy занимается разработкой технологической платформы, которая помогает студентам научиться программированию. Так, стартап насчитывает уже более 2 тысяч кейсов успешных трудоустройств по всему миру.

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Mate academy выходит на рынок Польши

Как и в Украине, в основе бизнес-модели стартапа на польском рынке будет использоваться соглашение о распределении дохода с клиентом – так называемое Income Share Agreement. В начале для студентов будет доступно направление Frontend и изучение таких языков программирования, как:

HTML/CSS;

Javascript;

React/Redux;

Algorithms.

При этом, обучение на платформе будет доступно как на польском, так и на английском языках. За развитие украинской разработки в Польше будет отвечать Михал Туцки, бывший операционный менеджер Bolt Poland.

К слову, в планах стартапа – увеличить польскую команду до 20 сотрудников уже к концу 2022 года, включая локальных инженеров, менторов, карьерных консультантов, рекрутеров, координаторов и менеджеров поддержки.

Амбициозная цель Mate academy – научить программированию 1 миллион людей по всему миру и помочь им получить их первую работу в IT. Отметим, что команда уже работает со студентами из Азии, Великобритании и Европы в рамках обучения комбинированных международных групп.

Реализовать потенциал польского рынка – следующий шаг. Стратегически мы нацелены войти в лидеры среди локальных EdTech-игроков. До конца 2023 года планируем научить и трудоустроить 1 тысячу поляков,

– поделился СЕО и соучредитель Mate academy Роман Апостол.

Добавим, что в ноябре 2021 года стартап привлек 1,9 миллиона долларов инвестиций. Раунд поддержали такие известные венчурные фонды, как Horizon Capital, TA Ventures и Flyer One Ventures.

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