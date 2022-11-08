Український сервіс PatentBot закривається через війну: його оцінювали в 1,5 мільйона доларів

Український сервіс для реєстрації торгових марок PatentBot припинив свою роботу. Команда проєкту не розкриває конкретних причин закриття, проте вказує, що повномасштабна війна стала вирішальною у цьому питанні.

Як зазначається у дописі на офіційній сторінці проєкту у фейсбуці, сервіс продовжить працювати із торговими марками, що були відкриті завдяки ньому раніше. Підтримкою займатиметься безпосередньо команда та СЕО стартапу Наталія Владимирова.

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PatentBot закрився

PatentBot був заснований ще 2017 року. Основною функцією сервісу була реєстрація торгових марок, при чому весь процес, від пошуку до сплати державного мита, займав всього від 5 до 7 хвилин.

Чат-бот працював не лише на українському, але й на закордонних ринках понад 40 країн світу протягом більш ніж п'ять років. За цей час команді стартапу вдалося:

відправити понад 1 мільйон повідомлень;

здійснити 10 тисяч пошуків;

зареєструвати понад 3 тисячі торгових марок;

пройти 5 акселерацій;

залучити 170 тисяч доларів інвестицій.

До слова, перші ангельські інвестиції PatentBot залучив у 2019 році, отримавши оцінку в 1 мільйон доларів. Роком пізніше стартап залучив нові інвестиції від однієї з юридичних компаній, після чого оцінка проєкту зросла до 1,5 мільйона доларів.

Додамо, що 5 березня PatentBot оголосив про припинення реєстрації інтелектуальної власності та обслуговування резидентів Росії та Білорусі, на тлі повномасштабної агресії цих країн проти України.