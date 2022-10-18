Український Wombats Corp залучив 250 тисяч доларів інвестицій: чим займається стартап

Український стартап Wombats Corp залучив 250 тисяч доларів від фонду Atlassian Ventures. Проєкт існує вже понад 5 років, і починалось все з розробки безкоштовного плагіна з мінімальними амбіціями.

Кошти Wombats Corp отримав на умовах convertible loan, з поверненням через шість років під 3% річних або ж обміном боргу на акції компанії за умови виходу на IPO. Деталі угоди розкрив засновник стартапу Роман Бубякін.

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Чим займається Wombats Corp

Український стартап розробляє безкоштовні та платні плагіни на маркетплейсі Atlassian. Проєкт існує вже більше ніж п'ять років, проте раніше Бубякін займався ним паралельно з основною роботою, винятково у вільний час.

Усе починалося із безкоштовного плагіна з мінімальними амбіціями, аби просто перевірити, як все працює. Це був стан, коли ти не можеш не розробити хоч щось для публічного використання, просто мусиш спробувати,

– згадує засновник.

Бубякін працював над проєктом на вихідних, вечорами та у відпустках, а перший платний плагін API Tokens for Jira випустив на Atlassian Marketplace три роки тому. Стартапер навіть отримав кілька пропозицій продажу на нього, проте розробник їх відхилив, – однією з цілей було "отримати досвід та фан".

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Як вдалось залучити інвестиції

Працювати над проєктом паралельно з основною роботою було складно, тож Роман у грудні 2021 року зайнявся пошуком інвестицій для Wombats Corp. При цьому, розробник шукав гроші не для вже випущених продуктів, а на розвиток нової ідеї.

Головний елемент подачі – ідея. Вона мала якнайкраще підходити вимогам Atlassian Ventures, а саме: унікальність, потенційний успіх, сумісність з Atlassian Cloud-продуктами, – оскільки вже п'ять років компанія переводить все у хмару,

– поділився Бубякін.

До слова, щоб підготуватися до спілкування з інвесторами, розробник звернувся до фахівців з дизайну для створення прототипу, спеціалістів з інвестицій, а також бізнес-аналітика, який допомагав підготувати усі матеріали для пітчу та відповідей на запитання.

За словами Романа, повномасштабна війна майже не вплинула на процес залучення інвестицій. Єдина відмінність від мирного часу, підкреслює розробник, – питання по нормах американського права щодо співпраці з тимчасово окупованими територіями України.

Додамо, що залучені кошти Роман Бубякін планує витратити на набір команди та реалізацію проєкту Wombats Corp, під ідею якого фонд і виділив 250 тисяч доларів.