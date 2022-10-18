Средства Wombats Corp получил на условиях convertible loan, с возвратом через шесть лет под 3% годовых или же обменом долга на акции компании при условии выхода на IPO. Детали сделки раскрыл основатель стартапа Роман Бубякин.

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Чем занимается Wombats Corp

Украинский стартап разрабатывает бесплатные и платные плагины на маркетплейсе Atlassian. Проект существует уже более пяти лет, однако раньше Бубякин занимался им параллельно с основной работой, исключительно в свободное время.

Все начиналось с бесплатного плагина с минимальными амбициями, чтобы просто проверить, как все работает. Это было состояние, когда ты не можешь не разработать хоть что-то для публичного использования, просто должен попробовать,

– вспоминает основатель.

Бубякин работал над проектом на выходных, по вечерам и в отпусках, а первый платный плагин API Tokens for Jira выпустил на Atlassian Marketplace три года назад. Стартапер даже получил несколько предложений продажи на него, однако разработчик их отклонил – одной из целей было "получить опыт и фан".

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Как удалось привлечь инвестиции

Работать над проектом параллельно с основной работой было сложно, поэтому Роман в декабре 2021 года занялся поиском инвестиций для Wombats Corp. При этом, разработчик искал деньги не для уже выпущенных продуктов, а на развитие новой идеи.

Главный элемент подачи – идея. Она должна была как можно лучше подходить требованиям Atlassian Ventures, а именно: уникальность, потенциальный успех, совместимость с Atlassian Cloud-продуктами, – поскольку уже пять лет компания переводит все в облако,

– поделился Бубякин.

К слову, чтобы подготовиться к общению с инвесторами, разработчик обратился к специалистам по дизайну для создания прототипа, специалистам по инвестициям, а также бизнес-аналитику, который помогал подготовить все материалы для питча и ответов на вопросы.

По словам Романа, полномасштабная война почти не отразилась на процессе привлечения инвестиций. Единственное отличие от мирного времени, подчеркивает разработчик, – вопрос по нормам американского права касательно сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины.

Добавим, что привлеченные средства Роман Бубякин планирует потратить на набор команды и реализацию проекта Wombats Corp, под идею которого фонд и выделил 250 тысяч долларов.