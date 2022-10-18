Индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 79.5% в III квартале (июль – сентябрь) по сравнению с 72.6% во II квартале 2022 года. Вместе с тем бизнес ожидает уменьшение количества работников на своих предприятиях.

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Оценки по всем составляющим индекса остаются отрицательными, в то же время произошло их смягчение, самое существенное – относительно общих объемов реализации продукции собственного производства. Ослабление негативных ожиданий наблюдается у предприятий подавляющего большинства областей и видов деятельности,

– говорится в результатах опроса НБУ предпринимателей.

Обратите внимание! Предприятия ожидают замедления темпов сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев.

Ожидание бизнеса по развитию предприятий

Оценки руководителей предприятий по текущему финансово-экономическому состоянию бизнеса менее пессимистичны, чем в предыдущем опросе: -21.8% против -28.8% во II квартале.

В то же время предприниматели улучшили свои ожидания по изменению финансово-экономического состояния их предприятий в следующие 12 месяцев (-15.1% против -17.1%). Несмотря на незначительное улучшение общей оценки, ухудшения финансово-экономического положения ожидают респонденты всех видов экономической деятельности.

Также, согласно последнему опросу НБУ, бизнес оптимистичнее настроен касательно объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Ожидаемое снижение общих объемов реализации продукции уменьшилось в 2.7 раза по сравнению с предыдущим опросом. Предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают роста общих объемов производства.

Второй квартал подряд респонденты отрицательно ожидают инвестиционных расходов как на строительные работы, так и на машины, оборудование и инвентарь.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, пессимистически настроены на увеличение их объемов в последующие 12 месяцев. В то же время, предприятия транспорта и связи, а также энерго- и водоснабжения ожидают увеличения объемов иностранных инвестиций.

Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составляет 22.2% по сравнению с 24.1% в предварительном опросе.