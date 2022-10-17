Новая функция уже доступна всем, кто загрузил обновленную версию приложения. Как отмечают в пресс-службе "Приватбанка", их клиентами сейчас являются уже более 700 тысяч предпринимателей.

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Что изменилось

Юридических изменений, фактически, не произошло, – ФЛП и раньше могли платить налоги с доходов, которые они получали на корпоративные счета в банке, в Privat24. Однако ранее все настройки и реквизиты приходилось вводить вручную, используя стандартный функционал платежей по Украине.

Теперь в Privat24 запущен удобный функционал, упрощающий уплату налогов в интерфейсе приложения. В пресс-службе банка отмечают, что он максимально приближен к аналогичному интерфейсу в "Приват24 для бизнеса".

Как уплатить налоги через Privat24

В Privat24 следует зайти в меню "Бизнес" – "Платежи в бюджет".

Выбрать получателя и номер счета получателя – платежные реквизиты налогового органа, перед которым вы отчитываетесь, можно найти во вкладке "Состояние расчетов" в "Кабинете плательщика".

В блоке "Данные платежа" выбрать код уплаты налога – для Единого социального взноса и Единого налога это "101".

Указать сумму налога и счет, с которого снимутся денежные средства.

Проверить достоверность данных и подписать платеж с помощью SmartID.

К слову, теперь единственное отличие от функционала "Приват24 для бизнеса" – там платежи можно также подписать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Напомним, что с 1 октября 2022 года налоги для ФЛП выросли – минимальная ставка ЕСВ за последний квартал текущего года для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения составит 4 422 гривны.