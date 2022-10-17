Нова функція вже доступна всім, хто завантажив оновлену версію застосунку. Як зазначають у пресслужбі "Приватбанку", їхніми клієнтами нині вже є понад 700 тисяч підприємців.

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Що змінилося

Юридичних змін, насправді, не відбулося, – ФОПи й раніше могли сплачувати податки з доходів, які вони отримували на корпоративні рахунки в банку, у Privat24. Проте, раніше всі налаштування та реквізити доводилося вводити вручну, використовуючи стандартний функціонал платежів по Україні.

Відтепер у Privat24 запущено зручний функціонал, що спрощує сплату податків в інтерфейсі застосунку. У пресслужбі банку зазначають, що він максимально наближений до аналогічного інтерфейсу у "Приват24 для бізнесу".

Як сплатити податки через Privat24

У Privat24 слід зайти у меню "Бізнес" – "Платіж до бюджету".

Обрати отримувача та номер рахунку одержувача, – платіжні реквізити податкового органу, перед яким ви звітуєте, можна знайти у вкладці "Стан розрахунків" у "Кабінеті платника".

У блоці "Дані платежу" обрати код сплати податку – для Єдиного соціального внеску та Єдиного податку це "101".

Вказати суму податку та рахунок, з якого стягнуться кошти.

Перевірити достовірність вказаних даних й підписати платіж за допомогою SmartID.

До слова, тепер єдина відмінність від функціоналу "Приват24 для бізнесу" – там платежі можна також підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2022 року податки для ФОПів зросли – мінімальна ставка ЄСВ за останній квартал поточного року для підприємців на спрощеній системі оподаткування складе 4 422 гривні.