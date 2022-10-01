Налоги с 1 октября

Минимальная зарплата с 1 октября вырастет на 200 гривен до 6 700 гривен. Единый социальный взнос (ЕСВ) в октябре для ФЛП вырастет до 1 474 гривен (6700*22%), было 1 430 гривен.

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При плате ЕСВ за IV квартал он составит 4 422 гривен. Что касается максимальной ставки ЕСВ в месяц, она составит 22 110 гривен в квартал (6700*15*22%), то есть 7 370 гривен в месяц.

Напомним, что с 1 марта самозанятые лица имеют право не исчислять и не платить ЕСВ за себя. Это будет продолжаться до прекращения военного положения и в течение года.

Также не заполняется за этот период ЕСВ в налоговой декларации. Это же касается фермеров. Но заметьте, если предприниматель решает не платить ЕСВ, страховой стаж для назначения пенсии ему не будет начисляться.

Размер налогов для ФЛП в октябре / Инфографика – Государственная налоговая служба

Обратите внимание! С 1 октября изменений не претерпевает прожиточный минимум, а также такие налоги как: размер налоговой социальной льготы; предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы; предельный размер суточных; необлагаемого налогом дохода в виде подарков; сумма необлагаемой налогом на погребение от работодателя; сумма нецелевой благотворительной помощи; ставка налога на недвижимое имущество