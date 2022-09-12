Дело в том, что место уплаты налогов зависит от страны резидентства предпринимателя. Если ФЛП находится за границей длительное время, иностранное государство может считать его своим резидентом, и соответственно уплачивать налоги он обязуется за рубежом. При этом в Украине такой ФЛП также продолжает платить налоги, поскольку на родине он остается зарегистрированным, как субъект предпринимательской деятельности.

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Позиция Литвы по налогообложению украинских ФЛП

Государственная налоговая служба Литвы обнародовала заявление, где объяснила, кто из украинских предпринимателей может не платить налоги, проживая длительное время в Литве.

Так, независимо от системы налогообложения в Украине, физические лица-резиденты Украины, зарегистрированные на родине предпринимателями, не платят налоги в Литве, если:

они прибыли в Литву после 24 февраля 2022 года;

продолжают осуществлять деятельность по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до переезда в Литву – то есть не заключают никаких новых контрактов, находясь в Литве.

Литва не рассматривает таких физических лиц как своих налоговых резидентов, не требует от них регистрации предпринимателями в Литве, уплаты налога от деятельности и представления декларации, но только в случае выполнения этих требований,

– говорится в заявлении налоговой службы страны.

Отметим, что ранее свою позицию по налогообложению украинских предпринимателей также обнародовала Польша. Обычно, если иностранный ФЛП находится на территории Польши более 183 календарных дней, он становится налоговым резидентом этой страны.

Однако, если он способен доказать, что центр его жизненных интересов продолжает оставаться в Украине, он может продолжать находиться в Польше дольше указанного срока и не платить там налоги.

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