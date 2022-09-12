Річ у тім, що місце сплати податків залежить від країни резидентства підприємця. Якщо ФОП перебуває за кордоном тривалий час, іноземна держава може вважати його своїм резидентом, й, відповідно, сплачувати податки він зобов'язується там. При цьому, в Україні такий ФОП також продовжує сплачувати податки, адже на батьківщині він залишається зареєстрованим, як суб'єкт підприємницької діяльності.

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Позиція Литви щодо оподаткування українських ФОПів

Державна податкова служба Литви оприлюднила заяву, де пояснила, хто з українських підприємців може не сплачувати податки, мешкаючи тривалий час у Литві.

Так, незалежно від системи оподаткування в Україні, фізичні особи-резиденти України, які на батьківщині зареєстровані підприємцями, не сплачують податки у Литві, якщо:

вони прибули до Литви після 24 лютого 2022 року;

продовжують здійснювати діяльність за контрактами, укладеними з клієнтами в Україні ще до переїзду у Литву – тобто, не укладають жодних нових контрактів, перебуваючи у Литві.

Литва не розглядає таких фізичних осіб, як своїх податкових резидентів, не вимагає від них реєстрації підприємцями у Литві, сплати податку від діяльності та подання декларації, але лише у разі виконання цих вимог,

– йдеться у заяві податкової служби країни.

Зауважимо, що раніше свою позицію щодо оподаткування українських підприємців також оприлюднила Польща. Зазвичай, якщо іноземний ФОП перебуває на території Польщі понад 183 календарні дні, він стає податковим резидентом цієї країни.

Проте, якщо він здатен довести, що центр його життєвих інтересів й далі залишається в Україні, він може продовжувати перебувати у Польщі довше вказаного терміну й не сплачувати там податки.

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