Отмечается, что новая программа будет действовать параллельно с уже внедренными правительственными инициативами поддержки украинских компаний, передает Бизнес 24. На днях ряд банков заявил, что приостанавливает выдачу кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за процентной задолженности со стороны государства.

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Условия новой программы поддержки бизнеса

Принять участие в новой программе могут компании, чьи производственные мощности были разрушены, повреждены или расположены на временно оккупированных территориях. Льготные средства будут предоставляться на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала.

Так, государство будет обеспечивать до 80% тела кредита перед банком. При этом, ссуда будет предоставляться сроком до 5 лет. Одним из важных условий программы является то, что новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе, чем за 50 километров до линии боевых действий.

Мы знаем, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, которые готовы возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им нужна дополнительная поддержка государства. Такую поддержку мы теперь будем оказывать,

– подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

К слову, премьер также отметил, что за время полномасштабной войны в рамках действующей программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже было выдано ссуд на более чем 54 миллиарда гривен для более 13,5 тысячи бизнесов.

Кроме того, продолжают действовать инициативы безвозвратных грантов для бизнеса "єРобота" и выплат для компаний за трудоустройство внутренних переселенцев. Шмыгаль заверил, что в 2023 году правительство продолжит эти программы, чтобы постепенно восстанавливать экономику нашего государства.