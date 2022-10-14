Выплаты за трудоустройство ВПЛ
Министр экономики рассказала, что с момента старта программы в апреле, более 8 тысяч предпринимателей получили компенсацию от правительства за трудоустройство 13 200 ВПЛ.
Стоит внимания Не стоит выдавать кредиты бизнесу: ряд банков приостановил выплаты по программе 5-7-9%
Чтобы помочь переселенцам как можно быстрее наладить жизнь на новом месте, обеспечивать себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать их на работу. Кроме того, они также могут открыть собственное дело в новом регионе благодаря ряду грантовых программ от Правительства, по которым можно получить от 50 тысяч гривен до нескольких миллионов на начало и развитие предпринимательства.
Программа трудоустройства ВПЛ
- В апреле этого года правительство ввело госпрограмму, которая предусматривает компенсацию работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
- Предприниматели получают в течение двух месяцев по 6 500 гривен за каждого трудоустроенного переселенца.
Компенсация предоставляется работодателю, который:
- взял на работу ВПЛ с заработной платой не менее минимальной, то есть 6 500 гривен,
- состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,
- предоставил налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или весь 2021 год.
Чтобы получить средства за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен:
- заключить трудовой договор (в том числе по совместительству),
- гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом,
- зарегистрировать данные о ней в Дии и подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.