Выплаты за трудоустройство ВПЛ

Министр экономики рассказала, что с момента старта программы в апреле, более 8 тысяч предпринимателей получили компенсацию от правительства за трудоустройство 13 200 ВПЛ.

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Юлия Свириденко

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики

Чтобы помочь переселенцам как можно быстрее наладить жизнь на новом месте, обеспечивать себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать их на работу. Кроме того, они также могут открыть собственное дело в новом регионе благодаря ряду грантовых программ от Правительства, по которым можно получить от 50 тысяч гривен до нескольких миллионов на начало и развитие предпринимательства.

Программа трудоустройства ВПЛ

  • В апреле этого года правительство ввело госпрограмму, которая предусматривает компенсацию работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
  • Предприниматели получают в течение двух месяцев по 6 500 гривен за каждого трудоустроенного переселенца.

Компенсация предоставляется работодателю, который:

  • взял на работу ВПЛ с заработной платой не менее минимальной, то есть 6 500 гривен,
  • состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,
  • предоставил налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или весь 2021 год.

Чтобы получить средства за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен:

  • заключить трудовой договор (в том числе по совместительству),
  • гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом,
  • зарегистрировать данные о ней в Дии и подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.