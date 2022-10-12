Банки остановили выдачу кредитов по программе 5-7-9%

Контроль за реализацией программы кредитования бизнеса под 5-7-9% был возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП). Однако как сообщили в "Минфине", банки приостанавливают выдачу новых кредитов из-за процентной задолженности со стороны государства.

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Напомним, что именно государство гарантировало выплату части процентной ставки вместо заемщиков, но теперь не выполняет свои обязательства своевременно, поэтому сформировались долги. Что касается суммы долгов, то они разные: некоторым банкам ФРП задолжал за несколько месяцев, а кому-то за более длительный период.

Зампред правления Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская пояснила, что долг ФРП постоянно держится на уровне четырех – пяти месячных задолженностей. Также поступление средств от ФРП "очень неритмичным и не дает возможности банку планировать эти средства (а плата по депозитам клиентам осуществляется ежемесячно, то есть используются другие источники, подвергающие банки дополнительным рискам)". Поэтому в связи с нестабильностью поступления кошек банк приостановил выдачу кредитов по программе.

Компенсация процентов по программе 5-7-9% имеет задержки в несколько месяцев и причины этого ясны. Вместе с тем банки обязаны самостоятельно финансировать этот долг, влияющий на операционную прибыль,

– Рассказывает председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Что предлагают банки бизнеса

Вместе с тем некоторые банки все же продолжают выдавать новые ссуды. Прежде всего, речь идет о крупных структурах и госбанках, которые могут позволить себе работать в режиме неплатежей. К примеру, ПриватБанк. Также некоторые банки предлагают бизнесу оплатить свои и государственные проценты и самим ждать выплату госчасти от ФРП.

Чтобы избежать негативных последствий и не увеличивать сумму задолженности по процентам, мы предлагаем нашим клиентам платить проценты по кредиту самостоятельно. А позже, после получения от государства компенсации, перечисляем им эти средства – это предусмотрено условиями программы,

– делится Мудрый.

Он также добавил, что многие клиенты уже работают с банком таким образом и недавно получили компенсацию процентов от Фонда за май – июнь этого года на свои счета.

В ФРП не отрицают задолженность

В ФРП не отрицают наличие проблемы и объясняют ее дефицитом бюджетных средств, вызванным введением военного положения. Исполнительный директор Фонда Андрей Гапон в комментарии "Минфину" сообщил, что на сегодня Фонд имеет задолженность по выплате компенсации процентов за июль и август 2022 года.

Отметим, что текущую сумму долга по программе 5-7-9% он не уточнил, но сообщил, что с начала 2022 года на компенсацию процентов по этой программе было выделено 3,8 миллиарда гривен.

Что известно о программе 5-7-9%?

Программа доступных кредитов для бизнеса была запущена 3 февраля 2020 г. с целью поддержки инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки.