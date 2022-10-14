Виплати за працевлаштування ВПО
Міністерка економіки розповіла, що від моменту старту програми у квітні, понад 8 тисяч підприємців отримали компенсацію від уряду за працевлаштування 13 200 ВПО.
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Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше налагодити життя на новому місці, забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати їх на роботу. Окрім того, вони також мають можливість відкрити власну справу в новому регіоні завдяки низці грантових програм від Уряду, за якими можна отримати від 50 тисяч гривень до кількох мільйонів на започаткування й розвиток підприємництва.
Програма працевлаштування ВПО
- У квітні цьогоріч уряд запровадив держпрограму, котра передбачає компенсацію роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
- Підприємці отримують протягом двох місяців по 6 500 гривень за кожного працевлаштованого переселенця.
Компенсація надається роботодавцю, який:
- взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну, тобто 6 500 гривень,
- перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
- подав податкову звітність за IV квартал 2021 року, або весь 2021 рік.
Щоб отримати кошти за працевлаштування ВПО, роботодавець повинен:
- укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом),
- гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою,
- зареєструвати дані про неї у Дії та подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.