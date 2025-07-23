6% нового бізнесу в Польщі створили українці – які прибутки компаній та суми податків

Станом на липень 2025 року громадяни України зареєстрували у Польщі понад 29 тисяч компаній, із яких понад 13 тисяч – після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Скільки бізнесів відкрили українці в Польщі?

Найпопулярнішою організаційно-правовою формою серед українців стало польське ТОВ – spółka z o.o., таких компаній – понад 27,6 тисяч, що становить 95% від усіх українських бізнесів у Польщі. Такі дані наводить аналітичний ресурс Opendatabot із посиланням на польський державний реєстр KRS, передає 24 Канал.

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Найактивніше українці відкривали компанії у 2022 році, тоді було зареєстровано 4 780 підприємств. Це на третину більше, ніж у 2021-му.

Топ-3 регіони, де українці відкривали бізнес:

Мазовецьке воєводство (Варшава) – 11 568 компаній. Малопольське (Краків) – 3 200 компаній. Нижньосілезьке (Вроцлав) – 3 019 компаній.

"За останні 3,5 роки українці створили близько 6% усіх нових компаній у Польщі", – ідеться у статті.

Крім того, від початку повномасштабної війни українці зареєстрували 486 благодійних фундацій – це вчетверо більше, ніж за всі попередні роки разом.

Які бізнеси відкривають українці?

Переважна більшість бізнесів – малий бізнес. Майже 10 тисяч компаній мають статутний капітал менше ніж 10 тисяч злотих (приблизно 2,300 євро). Лише 133 компанії мають капітал понад 500 тисяч злотих.

Загальна сума капіталу, яким володіють українські компанії в Польщі, становить понад 7,34 мільярдів злотих. Частка бізнесів, відкритих після 24 лютого 2022 року, – 533 мільйонів злотих.

Які прибутки та податки українських компаній?

При цьому, попри те що 45% компаній були засновані після початку війни, їхній загальний капітал у 12 разів менший, ніж у бізнесів, створених раніше.

За даними компанії Gremi Personal, лише за 2024 рік українські підприємці та працівники сплатили до бюджету Польщі близько 1,65 мільярдів злотих (понад 414 мільйонів доларів) у вигляді податків на прибуток і доходи.