Українська компанія висунула ультиматум одній категорії працівників: який вибір вони мають

Через повномасштабну війну, яку Росія почала 24 лютого 2022 року, українські бізнеси вимушені реагувати на нові й нові виклики. Один із них – це працівники закордоном, до яких звернулися із важливим закликом.

Маркетингова та рекламна компанія Publicis Groupe Ukraine, яка входить до французької компанії Publicis Groupe, закликав своїх співробітників, які перебувають закордоном, повернутися до України. Крайній термін – 25 вересня 2023 року.

Варте уваги Поляки заборонять імпортувати частину українських товарів: чим викликана така реакція

Українська компанія висунула ультиматум частині працівників

В іншому випадку Publicis Groupe Ukraine просто не продовжить співпрацю з тими працівниками, які вирішать залишитися за межами України. Відповідну заяву зробив головний виконавчий директор компанії Енвер Кікава.

Водночас у компанії заявили, що понад 90% штату в українському офісі уже працюють в Україні. Тоді як більшість з тих працівників, які зараз закордоном, теж мають на меті повернутися на Батьківщину до кінця вересня.

Енвер Кікава виділив ще такі моменти у своїй заяві:

Publicis Groupe Ukraine вірить в перемогу, а також продовжує робити усе, аби відновити свій та клієнтські бізнеси;

Проте частиною цього процесу є усвідомлення, що українська команда Publicis Groupe має виконувати свою роботу саме в Україні.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Виконавчий директор додав, що було кілька причин, які підштовхнули компанію до ухвалення такого рішення. Серед них розуміння, що робота в офісі сприяє підвищенню ефективності, а також позитивно впливає на моральний та емоційний стан команд.

Друге – це необхідність розуміти поточні контексти діяльності їхніх клієнтів. Тоді як перебування закордоном не дозволяє об'єктивно сприймати реалії в Україні, що також знижує ефективність роботи колективів.

Енвер Кікава наголосив, що компанія розуміє усі ризики перебування в Україні та оцінює їх як високі. Водночас він додав, що ситуація є більш контрольованою та передбачуваною, саме тому більшість співробітників уже повернулися в Україну.