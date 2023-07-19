Уряд Польщі готує звернення до Єврокомісії. Місцевій владі не подобається збільшення імпорту фруктів та ягід з України, через що страждає місцевий бізнес.

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Реакція Польщі на зростання імпорту з України

Як повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш, що для захисту місцевого бізнесу потрібно проводити превентивні заходи щодо імпорту м'яких фруктів з України.

У 2022 році та в перші місяці 2023 року імпорт української полуниці та замороженої малини до Польщі значно збільшився. Це означає великі труднощі для польських виробників і дуже серйозні порушення ринку,

– заявив він.

Він також додав, що він зростання імпорту ягід та фруктів з України також постраждали Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина. За словами Телуша, із проханням та закликом щось зробити до нього звернулася Асоціація садівників Польщі.

Раніше стало відомо, що Україна вживала подібних заходів щодо імпорту продукції з Польщі, зокрема – курятини та яєць.