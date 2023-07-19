Правительство Польши готовит обращение в Еврокомиссию. Местным властям не нравится увеличение импорта фруктов и ягод из Украины, из-за чего страдает местный бизнес.

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Реакция Польши на рост импорта из Украины

Как сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш, для защиты местного бизнеса нужно проводить превентивные мероприятия по импорту мягких фруктов из Украины.

В 2022 году и в первые месяцы 2023 импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это означает большие трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка,

– заявил он.

Он также добавил, что рост импорта ягод и фруктов из Украины также пострадали Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия. По словам Телуша, с просьбой и призывом что-то сделать к нему обратилась Ассоциация садоводов Польши.

Ранее стало известно, что Украина принимала подобные меры по импорту продукции из Польши, в частности курятины и яиц.