Маркетинговая и рекламная компания Publicis Groupe Ukraine, которая входит во французскую компанию Publicis Groupe, призвал своих сотрудников, находящихся за границей, вернуться в Украину. Крайний срок – 25 сентября 2023 года.

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Украинская компания выдвинула ультиматум части работников

В противном случае Publicis Groupe Ukraine просто не продолжит сотрудничество с работниками, которые решат остаться за пределами Украины. Соответствующее заявление сделал главный исполнительный директор компании Энвер Кикава.

В то же время в компании заявили, что более 90% штата В украинском офисе уже работают в Украине. В то время как большинство из тех работников, которые сейчас за границей, тоже имеют целью вернуться на Родину до конца сентября.

Энвер Кикава выделил еще следующие моменты в своем заявлении:

Publicis Groupe Ukraine верит в победу, а также продолжает делать все, чтобы возобновить свой и клиентский бизнес;

Однако частью этого процесса есть осознание, что украинская команда Publicis Groupe должна выполнять свою работу именно в Украине.

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Исполнительный директор добавил, что было несколько причин, которые подтолкнули компанию к принятию такого решения. Среди них понимание, что работа в офисе способствует повышению эффективности, а также оказывает положительное влияние на моральное и эмоциональное состояние команд.

Второе – это необходимость понимать текущие контексты деятельности их клиентов. В то время как пребывание за границей не позволяет объективно воспринимать реалии в Украине, что также снижает эффективность работы коллективов.

Энвер Кикава подчеркнул, что компания понимает все риски пребывания в Украине и оценивает их высокие. В то же время он добавил, что ситуация более контролируемая и предсказуемая, именно поэтому большинство сотрудников уже вернулись в Украину.