Маркетингова та рекламна компанія Publicis Groupe Ukraine, яка входить до французької компанії Publicis Groupe, закликав своїх співробітників, які перебувають закордоном, повернутися до України. Крайній термін – 25 вересня 2023 року.

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В іншому випадку Publicis Groupe Ukraine просто не продовжить співпрацю з тими працівниками, які вирішать залишитися за межами України. Відповідну заяву зробив головний виконавчий директор компанії Енвер Кікава.

Водночас у компанії заявили, що понад 90% штату в українському офісі уже працюють в Україні. Тоді як більшість з тих працівників, які зараз закордоном, теж мають на меті повернутися на Батьківщину до кінця вересня.

Енвер Кікава виділив ще такі моменти у своїй заяві:

Publicis Groupe Ukraine вірить в перемогу, а також продовжує робити усе, аби відновити свій та клієнтські бізнеси;

Проте частиною цього процесу є усвідомлення, що українська команда Publicis Groupe має виконувати свою роботу саме в Україні.

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Виконавчий директор додав, що було кілька причин, які підштовхнули компанію до ухвалення такого рішення. Серед них розуміння, що робота в офісі сприяє підвищенню ефективності, а також позитивно впливає на моральний та емоційний стан команд.

Друге – це необхідність розуміти поточні контексти діяльності їхніх клієнтів. Тоді як перебування закордоном не дозволяє об'єктивно сприймати реалії в Україні, що також знижує ефективність роботи колективів.

Енвер Кікава наголосив, що компанія розуміє усі ризики перебування в Україні та оцінює їх як високі. Водночас він додав, що ситуація є більш контрольованою та передбачуваною, саме тому більшість співробітників уже повернулися в Україну.