Бізнес бере участь у благодійній ініціативі "Протези для незламних": як долучитись українцям

В Україні діє благодійна кампанія "Протези для незламних", що збирає 100 мільйонів гривень на закупівлю надсучасних біонічних протезів для українців, які постраждали від російської агресії. До ініціативи вже активно долучається бізнес.

Так, мережа пекарень Lviv Croissants 27 грудня розпочинає збір 2 мільйонів гривень – цього вистачить, аби забезпечити якісний протез одному українцю чи одній українці. Долучатися до ініціативи закликають і громадян.

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Деталі благодійної ініціативи

Проєкт ініціював Національний центр реабілітації "НЕЗЛАМНІ", й програма нині реалізується Першим медичним об'єднанням Львова та Львівської міської ради за підтримки Міністерства охорони здоров'я.

Так, протези закуповують і безкоштовно встановлюють у Національному реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ". З кожною людиною тут працює команда спеціалістів, а отже, пацієнт не повинен шукати допомоги за кордоном, а отримує її у рідній країні.

Нові протези уже отримали двоє українців: захисник Михайло та лікар Дмитро, який рятував військових на фронті.

Як українцям долучитися

З 27 грудня до 31 січня у закладах Lviv Croissants разом із замовленням можна придбати спеціальні стікери-наліпки "Незламні". Всі виручені кошти додадуть до загальної суми збору на ініціативу.

"Незламні". Всі виручені кошти додадуть до загальної суми збору на ініціативу. Крім того, долучитися можна через платформу dobro.ua – кожен, хто пожертвує 100 чи більше гривень на спеціальній сторінці Lviv Croissants, візьме участь у розіграші річного абонементу круасанів . При цьому, необхідно не забути вказати власні контактні дані, а саме адресу електронної пошти.

. При цьому, необхідно не забути вказати власні контактні дані, а саме адресу електронної пошти. При цьому благодійник, який пожертвує найбільшу суму на сторінці збору, зможе обрати назву нового лімітованого круасана від Lviv Croissants.