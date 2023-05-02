Українців закликають бойкотувати віскі Jameson: компанія відновила продаж напою у Росії

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів компанія Jameson підтримала санкції та покинула російський ринок. На жаль, позиція компанії вже не така радикальна.

Сотні іноземних компаній відмовилися працювати у Росії та покинули російський ринок. Втім, деякі бренди вирішили змінити своє рішення попри те, що російські окупанти продовжують війну та терор проти України.

Читайте також Українці повинні доплатити податки: це потрібно зробити за лічені дні

Українцям варто бойкотувати Jameson

Ірландський віскі Jameson повернувся на російський ринок попри те, що санкції досі діють, а окупанти не збираються припиняти війну проти України. Амбасадорка України в Ірландії Лариса Герасько закликала усіх бойкотувати продукцію цього бренду.

Зокрема, вона звинувачує компанію Jameson у фінансуванні агресії російських окупантів проти України, адже віскі повернулося на російський ринок.

Що стосується позиції Jameson, то компанія вирішила покривати повернення на російський ринок уявним "захистом місцевих громад, їх засобів для існування та благополуччя їхніх сімей". Разом з тим ірландський бренд намагається всидіти на двох стільцях та заявляє, що "цілком підтримує усі санкції".

Як Jameson повернувся на російський ринок