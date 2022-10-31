Великий український агрохолдинг готує масштабний позов проти російського уряду

Український агрохолдинг UkrLandFarming готує проти уряду Росії позов на відшкодування втрачених унаслідок війни активів. Мовиться про суму в 1 – 1,2 мільярда доларів.

Про це заявив засновник агрохолдингу Олег Бахматюк в інтерв'ю виданню "Економічна правда". Він зауважив, що сукупний позов включатиме збитки одразу низки підприємств.

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UkrLandFarming судитиметься з російським урядом

За заявою Бахматюка, від початку повномасштабної війни UkrLandFarming втратив 160 тисяч гектарів землі. Ці площі розташовані на тимчасово окупованих територіях та у сірій зоні, де ведуться бойові дії, зокрема у:

Херсонській;

Миколаївській;

Донецькій;

Луганській;

частинах Запорізької та Харківської областей.

На півдні ми втратили величезне управління на 140 тисяч гектарів. Там було техніки на 80 – 100 мільйонів доларів, міндобрив та насіння на ще 90 мільйонів доларів. За нашими даними, усе це розграбоване, вся техніка вивезена,

– наголосив бізнесмен.

Крім того, у зоні тимчасової окупації агрохолдинг втратив птахофабрики "Чорнобаївка" та "Чорнобаївка нова", де через вторгнення росіян загинули загалом 4,5 мільйона голів птиці.

Водночас, розбомблені також птахофабрика "Арсенал-Снігурівка" на Миколаївщині, виробництва у Миколаєві, Волновасі та Бахмуті повністю зупинені. Донецька птахофабрика також зупинена. Від обстрілів постраждали Київська та Макарівська птахофабрики – вони теж не працюють.

До слова, Бахматюк заявив, що "Авангард", що входить до структури UkrLandFarming, впав загалом на 60% від довоєнного виробництва курячих яєць. У натуральному вираженні спад становить близько 100 мільйонів штук яєць щомісяця.

Ми готуємо сукупний позов проти уряду Росії на 1 – 1,2 мільярда доларів за втратами групи. Найбільші збитки – це Чорнобаївська птахофабрика, де лише прямі затрати на її побудову сягали 400 мільйонів доларів,

– підсумував підприємець.