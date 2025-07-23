"Нарешті й ви почекали": Укрпошта і "Нова пошта" пожартували один над одним у соцмережах

SMM-менеджери компаній потролили один одного у Threads. До обговорення долучилися українці та відомі бренди.

Що відомо про ситуацію в соцмережах?

22 липня Укрпошта присвятила один з дописів "Новій пошті", повідомляє 24 Канал.

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Укрпошта привітала "Нову пошту" з долучення до платформи й пожартувала, що це через два роки дочекалися цього року.

Дякуємо любі! Нарешті і ви почекали,

– написали у відповідь зі сторінки "Нової пошти".

Згодом до жартівливого обговорення приєдналися відосі бренди – ДТЕК, "Київстар", Work.ua та інші.

Обговорення жарту Укрпошти й "Нової пошти" / скриншот 24 Каналу з соцмережі Threads



Обговорення жарту Укрпошти й "Нової пошти" / скриншот 24 Каналу з соцмережі Threads

Обговорення жарту Укрпошти й "Нової пошти" / скриншот 24 Каналу з соцмережі Threads

Нагадаємо, що згодом у Threads в Україні буде доступна нова функція. Спершу функція стане доступною в обмежених регіонах, зокрема в Гонконзі, Таїланді та Аргентині.

Threads починає тестування функції, яку директор соцмережі Адам Моссері називає найбільш затребуваною серед усіх. За його словами, саме про окремі DM найбільше просили користувачі з моменту запуску платформи в липні 2023 року.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг підтвердив, що нова функція дозволить надсилати й отримувати повідомлення без прив’язки до Instagram. Це надасть можливість уникати постійного перемикання між двома додатками та зробить комунікацію в Threads автономною.