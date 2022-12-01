Укрпошта працюватиме під час повного блекауту

В Укрпошті розробляють план дій на випадок повного блекауту. Передбачається, що працюватимуть 3 тисячі відділень у 20 тисячах населених пунктах за допомогою яких українцям зможуть надавати критично важливі послуги.

Робота Укрпошти під час блекауту

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зауважив, що у компанії понад 6000 відділень, тож під час блекауту працюватиме половина відділень. Він також підкреслив, що поступово компанія збільшуватиме кількість генераторів, адже зараз його має не кожне відділення.

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Також в Укрпошті визначили критичну кількість людей, які мають дістатися роботи та забезпечити критичні послуги: виплату пенсій, прийняття платежів, доставку посилок.

Ці люди знають, в якій точці вони мають з'явитися. Водій знає, в якій точці він має їх підібрати. Далі, зрозуміло, це генератори, "Старлінки", процедури: як паперові, які працюватимуть за умови відсутності електрики, так і за умови наявності генератора. Тобто ми розробляємо програму стійкості, яка має спрацювати за будь-яких обставин,

– розповів голова Укрпошти.

Він також додав, що в плані дій враховується, що у разі блекауту очікується зниження попиту на низку послуг, наприклад платежі, замовлення онлайн, відправка посилок.

Намагаємося передбачити обсяги послуг, під це підтягнути людей: касирів, операторів, сортувальників, водіїв. Фокус має бути на виплату соціальної допомоги, пенсій, забезпечення побутових товарів, які люди базово можуть купити,

– підкреслив Смілянський.

У компанії розповіли, що у разі, якщо якесь відділення не працюватиме й не зможе надавати послуги населення, то буде діяти "план Б". Згідно з ним за адресою непрацюючих відділень поїдуть пересувні відділення, які зможуть обслуговувати українців.

Крім того, компанія навіть закуповує ліжка, булерʼяни та робить запаси їжі, щоб якщо співробітникам буде важко дістатися додому, вони могли відпочити у відділенні та працювати далі до відновлення системи.

*Інструкція з оформлення посилки тут.

**Інформація про роботу поштових відділень тут.