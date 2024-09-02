Укрпошта більше не прийматиме посилки, де є післяплата готівкою

З 30 серпня Укрпошта припинила приймати відправлення з післяплатою готівкою від фізичних осіб-підприємців. Це пов’язано з відповідним рішенням Національного банку України.

Нові правила оплати за посилки

Укрпошта повідомляє, що НБУ змінив Положення про ведення касових операцій у національній валюті.

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Тепер фізичним особам-підприємцям заборонено отримувати післяплату готівкою, і перекази можуть бути виплачені тільки на картку або поточний рахунок ФОП.

Зауважте! Згідно з рішенням Нацбанку, суб’єкти господарювання проводять розрахунки готівкою як між собою, так і з фізичними особами через касу, використовуючи кошти з готівкової виручки або кошти, отримані від надавачів платіжних послуг.

Такі розрахунки можуть також здійснюватися через внесення готівки на рахунки суб’єктів господарювання для подальшого переказу.

Відтак всі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, яке діяло на момент прийняття відправлення.

Що відомо про рішення НБУ

Національний банк України скасував можливість отримання готівки підприємствами за переказами коштів від громадян без відкриття рахунку.

Тепер кошти, надіслані через такий переказ, спочатку повинні бути зараховані на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, і лише після цього їх можна отримати готівкою.

Важливо! Водночас для громадян жодних змін не відбулося — вони можуть сплачувати за товари та послуги як безготівково, так і готівкою, навіть під час переказу коштів без відкриття рахунку, зазначили в НБУ.