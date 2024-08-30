Monobank спростив онлайн-покупки

Як зазначає співзасновник Monobank Олег Гороховський, користувацький досвід виглядає так, "ніби в нього мало інвестували".

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Олег Гороховський Співзасновник Monobank Мене дратує процес онлайн-замовлень. Щоразу доводиться вводити одні й ті самі дані: ім'я, номер телефону, електронну пошту, відділення пошти – і це мінімум. Іноді доходить до введення індексів та адрес.

Для онлайн-замовлень у Monobank існує сервіс mono checkout. Фактично це кнопка замовлень на сайті, де потрібно лише авторизуватися через застосунок mono.

Сервіс автоматично заповнить усі необхідні дані: ім'я, номер телефону та відділення пошти.

Такий підхід має стати новим стандартом у покупках, адже він вигідний усім. Покупці можуть швидше купувати, а продавці – збільшувати продажі, оскільки процес стає зручнішим для клієнтів,

– зазначає Гороховський.

Сервіс mono checkout можна протестувати за посиланням.