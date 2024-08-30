Monobank спростив онлайн-покупки
Як зазначає співзасновник Monobank Олег Гороховський, користувацький досвід виглядає так, "ніби в нього мало інвестували".
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Мене дратує процес онлайн-замовлень. Щоразу доводиться вводити одні й ті самі дані: ім'я, номер телефону, електронну пошту, відділення пошти – і це мінімум. Іноді доходить до введення індексів та адрес.
Для онлайн-замовлень у Monobank існує сервіс mono checkout. Фактично це кнопка замовлень на сайті, де потрібно лише авторизуватися через застосунок mono.
Сервіс автоматично заповнить усі необхідні дані: ім'я, номер телефону та відділення пошти.
Такий підхід має стати новим стандартом у покупках, адже він вигідний усім. Покупці можуть швидше купувати, а продавці – збільшувати продажі, оскільки процес стає зручнішим для клієнтів,
– зазначає Гороховський.
Сервіс mono checkout можна протестувати за посиланням.